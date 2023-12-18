İstanbul'un yanıbaşında şaşırtan görüntü: Göğün en yüksek yerinden dronla kaydedildi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.Kar yağışı sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı. Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede yağış beklenmiyor.İşte o muhteşem görüntüler...