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İstanbul'da alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi

Ümraniye’de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireye sirayet etti. Yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ekleme: 18.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldiİstanbul'da Ümraniye Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında elektrik kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireye sirayet etti.

Yangında, ufak çaplı patlamalar meydana geldi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri daireye merdiven ile çıkarak kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken daire kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'Çocuk yorganı yakmış'

Yangına tanık olan vatandaş Yunus Emre Ay, “Önce çocuk seslerini duydum dışarıya çıkıp baktığımızda az bir şey duman çıkıyordu biz hemen 112'yi aradık sonrasında ufak çaplı bir patlama olunca bir anda alevlendi bina içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi. itfaiye geldi, duyduğum kadarıyla yatak odasına çıkmış yangın. Yorganı yakmış çocuk. Üst kattakiler ilk önce çok paniklediler sonra tek tek çıktılar” dedi.

İstanbul'da alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi
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