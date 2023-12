İstanbul'da akılalmaz görüntü: Velilere uyarı geldi!

İstanbul'da bazı bölgelerde öğrencilerin korsan servis araçlarıyla taşındığı görüntülerin ortaya çıkması gözlerin korsan servis taşımacılığına çevrilmesine neden oldu.Görüntülerde güvenlik önlemi alınmadan öğrencilerin araçlara bindirildiği anlar dikkat çekerken, velilere korsan servis araçlarıyla ilgili dikkatli olmaları uyarısı geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul'da korsan servis taşımacılığına dair sık sık şikayet aldıklarını belirtti. Sinar velileri uyararak, 'Öğrenci velisi mutlaka servis şoförünü tanımalı, servis personelini tanımalı. Kayıt yaparken şoförün plakalı aracına, şoförün şoför kartına bunlara mutlaka dikkat etmeli' diye konuştu.İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, 'İstanbul'da meslektaşlarımızdan korsan servis taşımacılığıyla ilgili sık sık şikayetler almaktayız. Okul ve personel taşımacılığı İstanbul'da 34 LLA 001 - 34 LZZ 999 kombinasyonunu tahditli servis plakasıyla yapılmaktadır. Hatta biz korsan servis şikayeti değil korsan kapalı kasada öğrenci personel taşıma şikayetleri, ufak binek araçlarda öğrenci personel taşıma şikayetleri artık servisi de geçtik; bu tür araçlarla bile korsan taşımacılığı yapıldı şikayetleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Bu şikayetlerle ilgili biz de bize gelen şikayetleri her ay düzenli olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, büyükşehir belediyemize, kaymakamlıklara, ilçe emniyet müdürlüklerine sık sık bildiriyoruz' şeklinde konuştu.Sinar, 'İstanbul'da biraz önce söylediğim gibi servis taşımacılığı 34 LLA 001- 34 LZZ 999 kombinasyonlu tahditli servis plakasıyla yapılıyor. Bu plakanın özelliği nedir? Bu plakanın dışındaki araçlar kayıtlı araçlar değil. Bu plakanın dışındaki araçların kim olduğunu, ne emniyet biliyor ne belediye biliyor ne ilgili bakanlıklar biliyor. Kimse bilmiyor. Şimdi biz bu plakalı araçlara, şoförlerimiz taşımacılık yapmak için bu araçları kullanmaya çıkarken, bir sürü evrak hazırlıyor. Bunlar nedir? Sağlık raporu, psikoteknik muayenesi, alkol ve uyuşturucu testi. Bunlar çok önemli testler. Sadece Erenköy ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınabilen alkol ve uyuşturucu testi, sabıka kaydı, ehliyet GBT'si. Bunlar yetmiyor, şoför olabilmek için bu arabalara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurs alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim alınıyor. Bütün bunların sonucu olarak ancak bu araçlara meslektaşlarımız şoför olarak çıkabiliyor ve bu araçları kullanabiliyor' ifadelerini kullandı.Velileri korsan taşımacılığa karşı uyaran Sinar, 'Öğrenci velisi mutlaka servis şoförünü tanımalı, servis personelini tanımalı. Kayıt yaparken şoförün plakalı aracına, şoförün şoför kartına bunlara mutlaka dikkat etmeli. Kayıtlı şoförlere, kayıtlı araçlara, öğrencilerini mutlaka taşıtmalı. Bakın bu araçların şoförlerinin kimler olduğu belli değil; uyuşturucu mu kullanıyor, alkol mü kullanıyor, sabıka kaydı mı var, büyük farklı bir cezası mı var, tacizden içeri girdi çıktı mı? Bunlar hiçbir şekilde bilinmiyor. Bilinmeyen araçlara öğrenci taşıtmak, personel taşıtmak bunlar akıl karı şeyler değil. Bizim en kıymetli varlıklarımız öğrencilerimiz' diye konuştu.İkiz plaka yöntemiyle de korsan taşımacılık yapıldığını belirten Sinar, 'İstanbul'da korsan taşımacılığın bir başka yöntemi de ikiz plaka yöntemi. İkiz plaka nedir ? Aslında ikiz plaka hem korsan taşımacılık hem de sahtekarlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik de içeriyor. Şöyle ki yasal statüde örneğin 34 LAA 001 plakalı bir aracın plakasını yolda görüyorlar. Aynı marka model yani o araçla çalışan aynı marka model araca o plakayı koyuyorlar ve sahte evraklarla bu aracı çalıştırıyorlar. Dolayısıyla denetimlerde bu ikiz plaka tehlikesine karşı da sıkı önlemler alınması gerekmekte' dedi.Servis şoförü Osman Şahin ise, 'Tabii ki her şekilde korsana biz de karşıyız, yani her türlü vergimizi ödüyoruz. Evrak kayıtlarımız, bütün belgelerimiz tam bir şekilde çalışıyoruz. Onlar piyasada haksız rekabet yapıyorlar ve kazancımızdan çalıyorlar' ifadelerini kullandı.