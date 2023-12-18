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İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'

İsrail televizyonunda kan donduran açıklamalar geldi. İsrailli gazeteci, Gazze'de 73 gündür süren soykırımı savunurken dehşete düşüren ifadeler kullandı. "Gazze'de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum." diyen gazeteci "Geri dönecekleri hiçbir şeyin kalmamasını istiyorum." diyerek vahşi saldırıların sürmesini istediğini belirtti.

İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Ekleme: 18.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
İsrailli gazeteci Shimon Riklin, canlı yayında insanlık dışı açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın gözü önünde katliama girişen İsrail'in vahşetinin sürmesini istediğini açık açık dile getiren gazeteci, Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamadığını söyledi. Tevrat'a atıfta bulundu.

Riklin, 'Ben savaş suçlarından yanayım. Eleştirilmem umurumda değil.' ifadelerini kullandı.

'Gazze'de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum' diyen Riklin, 'Daha fazla ev, daha fazla bina. Daha fazlasının yok edildiğini görmek istiyorum. Geri dönecekleri hiçbir şeyin kalmamasını istiyorum.' diyerek katliamın sürmesini istedi.

İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'

Tevrat'a da atıfta bulunan Riklin 'Tevrat'ta yeryüzüne tuz serptikleri ve şikayet etmeleri gerektiği yazıyor. Bu şekilde onlarla çözüme ulaşamayız ve savaş suçlarının benim için anlamı da budur.' dedi.

İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani arada' 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.




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