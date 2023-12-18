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İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini söyledi.

İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Ekleme: 18.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne fırlattığı ICBM'nin 73 dakika havada seyrettiğini ve kuzeydeki Hokkaido açıklarına düştüğünü bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 08.24'te ICBM fırlattığını, füzenin havada 1000 kilometre yol katettiği ifade edilerek, 'Ordumuz, alarma hazırlık durumunu yükseltirken, verileri, ABD ve Japonya ile yakın bir şekilde paylaşarak tam hazırlık durumunu sürdürüyor.' denildi.

Ortak kınama
Japonya merkezli resmi Kyodo ajansı, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümet yetkililerinin, telefon görüşmesinde, söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktardı.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, son denemeyle Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez ICBM denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore dün yerel saatle 22.37'de balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

50 kilometre irtifaya ulaşan füze, Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düşmüştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı dün geceki füzenin, kısa menzilli balistik tip olduğunu duyurmuştu.
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