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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 36 ilde Sibergöz-10 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-10' Operasyonu'nda toplam 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 36 ilde Sibergöz-10 Operasyonu
Ekleme: 18.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 36 ilde Sibergöz-10 Operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı "Sibergöz-10" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 36 ilde Sibergöz-10 Operasyonu

Operasyonlarda toplam 144 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete, 850.000 dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4.210.000 TL, 101.634 dolar ve 101.090 euroya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."



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