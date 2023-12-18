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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine İstanbul'u görmezden geldi. Dün gece saatlerinde Yalova merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar geceyi panik içinde geçiririken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depreme ilişkin herhangi bir paylaşım yapmadı. Bu durum "İstanbul'u umursamıyor" yorumlarını beraberinde getirirken vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
Ekleme: 18.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019 yılından beri kendi siyasi kariyeri için İstanbul'u geri plana itti.

Daha önce İstanbul'a hizmet etmek yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişen Ekrem İmamoğlu seçimin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kaldırmak için İstanbul'u yok saydı.

İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamadığının son göstergesi dün medyana gelen deprem oldu.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Depreme ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. Gül, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise depremi görmezden geldi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin herhangi bir paylaşım yapmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

AKOM DA PAYLAŞIM YAPMADI
Ekrem İmamoğlu gibi İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi de depreme ilişkin bilgi ve paylaşımda bulunmadı.

Bu durum Ekrem İmamoğlu "İstanbul'u umursamıyor" yorumlarını beraberinde getirirken vatandaşlar tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

HER DEPREM SONRASI İŞİ ŞOVA DÖKÜYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbu İstanbul'da deprem bütçesini AK Parti dönemine kıyasla 2020'de yüzde 65, 2021'de yüzde 75 düşüren, 2022'de bütçenin sadece yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'unun kentsel dönüşüme ayırdığı biliniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

Öte yandan 6-7 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası "Deprem Seferberlik Planı" açıklayarak yine şov yapan Ekrem İmamoğlu'nun her deprem sonrası "Deprem Seferberlik Planı" açıklayacağını duyurduğu ortaya çıkmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

DEPREM SONRASI KAYAĞA GİTMİŞTİ
İmamoğlu ayrıca 2020'de Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgeye uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, apar topar gerçekleştirdiği ziyaretin sonrası soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde almıştı.
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