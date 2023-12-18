Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız

İsrail ordusu Gazze'de soykırımını sürdürürken İsrailli yetkililer işgal için kan donduran eylemler öne sürmeye devam ediyor. İsrail Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, Gazze'nin Auschwitz toplama kampı gibi bir müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.7 Ekim'den sonra insanları güneye sürme planının sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Azoulai, donanmanın onları yeterli sayıda mülteci kampının bulunduğu Lübnan kıyılarına götürebileceğini iddia etti.Sürgünün ardından tamamen boş bir güvenlik şeridi oluşturulmasını öngören Azoulai, bölgenin Auschwitz toplama kampına benzetilmesini istedi.Azoulai, 'Gazze'deki herkese plajlara gitmelerini söyleyin. Donanma gemileri Gazzelileri Lübnan kıyılarına yüklemeli. Tıpkı Auschwitz'de olduğu gibi Gazze Şeridi'nin tamamı boşaltılmalı ve düzleştirilmelidir. İsrail Devleti'nin yeteneklerini sergileyen ve herkesi Gazze Şeridi'nde yaşamaktan caydıran bir müze haline gelsin. Onlara görsel bir temsil kazandırmak için yapılması gereken budur.' dedi.Gazzelilere yönelik hadsiz ithamlarda bulunan Azoulai, insanları evlerinden söküp atmak istediklerini belirtti.İşgalci İsraillilerin evlerine ne zaman ve nasıl döneceklerini bilmeyi hak ettiklerini söylerken Hizbullah'ı hedef aldı. 'Savaş ya da kayıp istemiyoruz' dedi.İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin toplu katliam yapmak için çeşitli ülkelerde kurduğu toplama ve imha kampları oldu. Bu kampların en büyüğü Polonya'daki Auschwitz-Birkenau kampıydı.Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor. Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.