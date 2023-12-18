  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız

ABD destekli soykırım sürerken İsrailli yetkili vahşi planlarını anlattı. İsrail Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, Gazze Şeridi'ni tamamen boşaltıp, Gazzelileri Lübnan'daki mülteci kamplarına göndermek istediklerini belirtti. Kan donduran işgal planından bahsederken Gazze Şeridi'nin Auschwitz toplama kampı gibi bir müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Ekleme: 18.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
İsrail ordusu Gazze'de soykırımını sürdürürken İsrailli yetkililer işgal için kan donduran eylemler öne sürmeye devam ediyor. İsrail Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, Gazze'nin Auschwitz toplama kampı gibi bir müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

SÜRGÜN İTİRAFI

7 Ekim'den sonra insanları güneye sürme planının sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Azoulai, donanmanın onları yeterli sayıda mülteci kampının bulunduğu Lübnan kıyılarına götürebileceğini iddia etti.

Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız

SKANDAL AUSCHWİTZ BENZETMESİ

Sürgünün ardından tamamen boş bir güvenlik şeridi oluşturulmasını öngören Azoulai, bölgenin Auschwitz toplama kampına benzetilmesini istedi.

Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız

Azoulai, 'Gazze'deki herkese plajlara gitmelerini söyleyin. Donanma gemileri Gazzelileri Lübnan kıyılarına yüklemeli. Tıpkı Auschwitz'de olduğu gibi Gazze Şeridi'nin tamamı boşaltılmalı ve düzleştirilmelidir. İsrail Devleti'nin yeteneklerini sergileyen ve herkesi Gazze Şeridi'nde yaşamaktan caydıran bir müze haline gelsin. Onlara görsel bir temsil kazandırmak için yapılması gereken budur.' dedi.

Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız

'EVLERİNDEN SÖKÜP ATMALI'

Gazzelilere yönelik hadsiz ithamlarda bulunan Azoulai, insanları evlerinden söküp atmak istediklerini belirtti.

İşgalci İsraillilerin evlerine ne zaman ve nasıl döneceklerini bilmeyi hak ettiklerini söylerken Hizbullah'ı hedef aldı. 'Savaş ya da kayıp istemiyoruz' dedi.

Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız

AUSCHWİTZ

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin toplu katliam yapmak için çeşitli ülkelerde kurduğu toplama ve imha kampları oldu. Bu kampların en büyüğü Polonya'daki Auschwitz-Birkenau kampıydı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor. Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.






Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak