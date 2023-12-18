Günlerce Esra Ezmeci'nin programında yer alan adam 17 farklı suçtan aranıyormuş

Esra Ezmeci'nin 'Karşı Karşıya' isimli gündüz kuşağı programında yer alan Şahin Karasoy isimli şahsın 17 ayrı suçtan, 1 yıl da kesinleşmiş hapis cezasından arandığı ortaya çıktı. Karasoy günlerce televizyon ekranlarında boy göstermişti. Şahin Karasoy, JASAT tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de 17 suç kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Şahin Karasoy'un Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programında günlerce yayına çıktığı öğrenildi.Tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Karasoy, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Esra Ezmeci'nin sosyal yaşamlarında anlaşmazlık yaşayan insanların sorunlarını çözmeyi hedefleyen programında yayına çıkan Karasoy, eski sevgilisiyle yaşadığı çarpık ilişkiyle gündeme gelmişti.Şahin Karasoy, birlikte olduğu kadının kendisini dolandırdığı iddiasıyla programda yer almıştı.