Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'de çevre illerden de hissedilen bir deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre deprem, saat 01.15'te Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.Depremin derinliği ise 15.03 km olarak açıklandı.Deprem Kelkit'e 68 kilometre mesafedeki Erzincan merkezde de hissedildi. Erzincanlı vatandaşlar kısa süre panik yaşadı. Yaşanan depremde Erzincan sınırlarında herhangi can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.'Saha taramaları devam ediyor'Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yaşanan deprem sonrası ilk etapta olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.'