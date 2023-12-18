Film gibi hikaye! Seneler sonra gerçek babasını öğrendi: 100 milyon liralık servete ortak oldu

Muğla'da yaşanan hikaye Türk filmlerine taş çıkarttı. Milas'ta yaşayan 50 yaşındaki Orhan Bozkurt, annesi Melek Bozkurt'un (80) 'Senin gerçek baban Halil Bozkurt değil, Hasip Bozkurt' benim babam da Mehmet Bozkurt olabilir itirafıyla neye uğradığını şaşırdı.Soluğu hemen ünlü avukat Varol Turbay'ın yanında aldı. Hem kendisinin hem de annesinin gerçek babasını öğrenmek için 'babalık davası' açtı.Orhan Bozkurt, önce soy bağının reddi için dava açtı. Milas Aile Mahkemesi kararı ile kütük babası Halil Bozkurt'un mezarı açılarak DNA testi yapıldı. Yapılan DNA testiyle Halil Bozkurt'un babası olmadığı anlaşıldı.Bunun üzerine 3 yıl önce yokuş yukarı çıkmak isterken kullandığı traktörün üzerine devrilmesi sonucu ölen akrabası Hasip Bozkurt'un mezarı açıldı!Yapılan DNA testi ile Orhan Bozkurt'un biyolojik babasının Milas'ta yaklaşık 100 milyon lira değerinde zeytinlikleri, gayrimenkulleri ve tarım arazileri bulunan Hasip Bozkurt olduğu anlaşıldı. Orhan Bozkurt gerçek babasının DNA testiyle akrabası Hasip Bozkurt olduğunu öğrenince ikinci bir şok daha yaşadı.Orhan Bozkurt'un 80 yaşındaki anne Melek Bozkurt'un da biyolojik babasının tespiti için mahkeme kararıyla annesi Ayşe Bozkurt ile uzun yıllar önce ölen Mehmet Bozkurt'un mezarları açıldı. Alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu Melek Bozkurt'un babası da düşündüğü gibi yüzde 99.9 Mehmet Bozkurt çıktı.DÜNYA LİTERATÜRÜNDE BİR İLKBabalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay, dava ile ilgili SABAH'a konuştu. Milas Aile Mahkemesi'nde görülen davanın dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Turbay, 'Anne ve oğlunun avukatlığını yapıyorum. İlk kez iki mezar mahkeme kararıyla aynı anda açıldı.DNA testi sonucu anne ve oğulun babalarının kütük babalarından farklı birileri olduğu belirlendi. Bugüne kadar yüzlerce babalık davasına baktım ancak meslek hayatım boyunca anne ve oğlunun babalarını birlikte aramalarına ilk kez şahitlik ediyorum. Bu özelliğiyle bu dava dünya literatüründe bir ilk' ifadelerini kullandı.