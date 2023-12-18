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Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edildi!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili "Azmettiricilik" iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri sona eren Ece Ronay'ın, diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildiği açıklandı.

Ekleme: 18.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edildi!Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin motosikletli ve kasklı kişiler tarafından kurşunlanması olaylarıyla ilgili; olayları gerçekleştirdikleri saptanan beş kişiyle birlikte "Azmettiricilik" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın (32) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla gözaltına altınan Ece Ronay ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eski eşi Mehmet Bilir ile yaşadığı alacak-verecek tartışması sürerken önce Gebze, ardından da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezleri kurşunlanan Ece Ronay'ın, 28 Kasım 2023 tarihinde eski eşi Mehmet Bilir'e ait olan İstanbul'un Pendik İlçesi'ndeki güzellik salonunun motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlanması olayı ile ilgili olarak olaylardaki "Azmettiricilik" rolü gerekçesiyle gözaltına alındığı vurgulanmıştı.

Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edildi!

SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLİ VE KASKLI…

Operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Tehdit, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından oluşan soruşturma kapsamında düzenlenmişti.

İddialara göre; sosyal medya fenomeni Ece Ronay aynı zamanda 1 Aralık 2023 tarihinde Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde faaliyet yürütülen oto galerisine yine motosikletli ve kasklı kişiler tarafından ateş açılması olayıyla ilgili de yine "Azmettirici" olarak suçlanıyor.

Söz konusu olayları gerçekleştirdikleri veya olaylarla bağlantılı oldukları saptanan ve operasyonla gözaltına alınan diğer beş şüphelinin baskın düzenlenen adreslerinde dokuz milimetre çapında bir otomatik silah, yine dokuz milimetre çapında bir tabanca, dokuz milimetre çapında 58 mermi ve genellikle uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirilmişti.
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