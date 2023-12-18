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Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?

Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında gündeme dair önemli açıklamalar yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları sorusunu da yanıtlayarak merak edilen konuya açıklık getirdi.

Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
Ekleme: 18.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın'ın bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

Fatih Erbakan, Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlarken; yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile beraber yol alıp almayacakları hakkında açıklama yaptı. Cumhur İttifakı yetkilileriyle herhangi bir temas ve görüşmede olmadıklarını söyleyen Erbakan, sözlerine şöyle devam etti;

Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?

'BÜYÜKŞEHİRLERDE OLABİLİR' SİNYALİ!

'Tabi bir defa 45-50 dakikalık görüşmede hem Gazze konusu hem diğer konular hem de tabi yerel seçimi konuştuk. Böyle bir konuşmada CHP'li belediyelerin işletiği lokantaları ve İGDAŞ'I masaya yatırma gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunun dışında AK Parti tarafından bir kimse ile bizim partimizden herhangi bir yetkilimiz ittifaka yönelik hiçbir temasta bulunmadı. Bugüne kadar 150'nin üzerinde belediye başkan adaylarımızı ilan ettik. Bunların içerisinde Manisa, Malatya, Kırıkkale, Bayburt, Giresun var. Şuanda da teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapılıyor. Bu temayüllerden sonra da 25 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar Genel Merkezimizde aday adaylarımızın mülakatları yapılacak. Ve Ocak'ın başında da adaylarımız açıklanmış olacak. Bu adaylarda geri dönüş olması mümkün değil. Başından beri söylediğimiz gibi; bir ittifak olacaksa, bu sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir bazında olabilir. Diğer iller ve ilçelerde Ankara, İstanbul ve İzmir'in ilçeleri de dahil olmak üzere biz kendi adaylarımızla Yeniden Refah Partisi olarak seçime gireceğiz. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir konusunda da dediğim gibi, yetkili kurumlarımızla değerlendirme teşkil edilecek.'
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Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
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