Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.