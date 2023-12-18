Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 2 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
ÇEŞİTLİ MİKTARDA UYUŞTURUCU, RUHSATSIZ TABANCA VE 7 FİŞEK
Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.