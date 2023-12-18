Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde alınan yenilginin ardından önce CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kaybetmesine neden oldu. Şimdi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e operasyon çekiyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs 2023'ün hemen ardından yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemesi ile başladı Ekrem İmamoğlu operasyonuna. İYİ Parti içindeki CHP ile iş birliği destekçilerinin hepsini kendi lehine kullanmayı başardı parti içinde resmen kaosa neden oldu.Siyaset kulislerinde Terörün siyasi ayağı HDP'nin de dahil olduğu kirli koalisyonu yeniden bir araya getirmek için çalışan İmamoğlu - Özel ikilisiyle ilgili siyaset kulislerinde "Babaları Kılıçdaroğlu'nu yediler şimdi de ablaları Akşener'i yiyecekler" değerlendirmeleri yapıldı.Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı.Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını öne sürdü.Akşener'in 'abi' dediği Cihan Paçacı seçimlere müstakil girilmesine karşı çıktığını beyan etti."Akşener'in hesapları incelensin" dilekçesi verdiği iddia edilen Ümit Dikbayır'ın ise karın ağrısı başka çıktı. Dikbayır, İmamoğlu ve Yavaş'ın desteklenmesini istiyor.İYİ Parti'nin merkez sağ kökenli kurucularından Aytun Çıray da istifa kervanına katılanlardan. Partide genel sekreterlik, genel başkan başdanışmanlığı ve parti sözcülüğü yapan Çıray, CHP ile ittifakın en ateşli savunucusuydu.İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru da, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da İYİ Parti'nin kurucularından. Genel başkan yardımcılığı görevi üstlenen Yılmaz, 2018'de milletvekili oldu. 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen Yılmaz, yenilenen GİK'te yer almadı. Seçimlerden sonra İYİ Parti'den uzaklaşan, istifa etmesi beklenen Yılmaz, 10 Kasım'da istifa etti.Yılmaz, Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılmasına tepki olarak Ankara İl Başkanlığı görevinden istifa eden ancak partiden ayrılmayan Faruk Köylüoğlu'nun açıklamasını "Gereğini yapmıştır" diyerek desteklemişti.İYİ Parti'nin GİK kararı sonrasında istifa eden isimlerden biri de Antalya eski İl Başkanı Ahmet Aydın olmuştu. Aydın istifa açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.İdris Nebi Hatipoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanarak istifa etmişti.İYİ Parti kurucularından olan Büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, 25 Eylül'de "Muhalefetin içinde olduğu büyük karmaşayı körüklememek için" istifa ettiğini duyurdu.Gelişme üzerine İYİ Parti'de üst düzey bir 'CHP' istifası patlak verdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ittifakı bahane ederek partisinden istifa etti.Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada "CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıtan damla oldu; istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi.Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı.Güner, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi.CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.İYİ Parti'deki istifa furyasında son olarak İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesini gördük.İbrahim Özkan, GİK toplantısı öncesinden bu yana iş birliği yapılmasını istedi. İYİ Parti Genel Merkezi, görevden aldı ancak yeniden seçildi. Özkan'ın yeniden seçilmesini sağlayan isimler de dahil 7 kişi ihraç için disipline sevk edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken parti içindeki kaosu körükleyen Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan'ı aradı.Özkan ve beraberindeki 5 üye (Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık, Bora Kılıç) ihraç kararını beklemeden iş birliği yapılmadığı gerekçesiyle istifa etti.Yaşanan tüm bu gelişmeleri köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Ekrem İmamoğlu kimi satın alacağını biliyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Şener, Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altını boşalttığını ifade ederek şunları yazdı:erkes CHP'deki gerçek patronun İmamoğlu olduğunu anladı. İmamoğlu'nun yanında el pençe durmaktan, başını sallamaktan ve genel başkan rolü oynamaktan başka bir şey yapmayan Özgür Özel'in, İYİ Parti ile işbirliği girişiminden sonuç alamadığını görünce yine devreye girdiği görülüyor.Böylece, İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararının aksine CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve adamlarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Parti üyeliğinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB Meclisi'ndeki İYİ Partili üyelerin oylarıyla yeniden grup başkanı seçildi. Bu durum kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti temsilcileriyle Ekrem İmamoğlu'nun onlarla kurduğu ilişkinin gücünü de gösteriyor.Belki de bu gücü en açık ortaya döken ise yine İYİ Parti'den istifa eden, İmamoğlu ile pazarlığa oturan İbrahim Özkan oldu. Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan ilginç ayrıntılar verdi...2024 seçimlerinde işbirliği yapılması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özkan, "Bir şeyler yapılmalı" dedikten birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi. Böylece Özgür Özel'i, Akşener'e Özkan'la görüşen İmamoğlu'nun yolladığı ortaya çıktı. İşbirliği teklifi GİK'te reddedilince, Özkan bu kez İmamoğlu ile "arka kapı diplomasisi" adını verdiği pazarlığa oturmuş. İmamoğlu, "GİK kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik" olacağını söylemiş ama yine de "Beklenti ne olabilir?" diye sormuş.2019'daki yerel seçimlerdeki gibi, "Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kâğıthane" gibi ilçelerin değil, kazanılacak üç ilçenin İYİ Parti'ye verilmesini istemiş. İstanbul'un 3 ilçe belediye başkanlığını, CHP'nin elindeki 14 belediyede başkan yardımcılığını ve İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi verilmesini istedi. İmamoğlu da bunu kabul etti ve konuyu CHP Genel Başkan Özgür Özel'e ve yetkili kurullara aktaracağını söylemiş. CHP ile üç belediye başkanlığı konusunda anlaştıklarını fakat Buğra Kavuncu'nun "Beşiktaş'ı dahi verseler bu konu biz bizim için bitmiştir" sözünden sonra süreç bitmiş.İlginç olan ise İmamoğlu'nun bu teklifi görüşmesi, CHP'yi yönetmesi. Tabii en ilginci ise "kazanılacak ilçeleri" babasının malı gibi İYİ Parti'ye terk edebilmesi. İYİ Parti ile masaya konulan 3 ilçe, 25 İBB meclis üyeliği, 14 belediye başkan yardımcılığı pazarlığını görünce insanın aklına İmamoğlu'nun şu sözleri geliyor, "İstanbul nimet nimet..."Bu görüşmelerin arka kapı pazarlığı değil arkadan iş çevirme olduğunu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural sosyal medyadan yaptığı açıklama ile göstermiş. Vural, hem İYİ Parti adına İbrahim Özkan'a hem de onunla pazarlığa oturan CHP'li İmamoğlu'na şunları söylemiş;"CHP ile arka kapı pazarlığı yapılmış! Hangi sıfat ve yetkiyle? Parti tüzel kişiliğinin kararı nerede? Kimle yaptın pazarlığı? Bir de bunu çıkıp anlatabiliyor? Diğeri de partisinin kurumsal iradesi olmadan makam dağıtıyor! Kim bu? Partinden yetki aldın mı? Sanki babalarının malı gibi! İşte siyasetin şahsileşmesinin sonuçları... Adamcı zihniyet. Kurumların iradesi yok. Devlet benim zihniyetinden farkı ne? Al gülüm ver gülüm şahıs siyaseti...Etik yok, parti iradesi yok. Siyasetin hukuku, etiği, ilkesi olmaz mı? Yetkililer ön kapıdan girip işbirliği yapabilir miyiz derken, arka kapıda bazı muhteremler pazarlık yapmış! Hangi etiğe, hukuka, ilkeye sığar bu tezgâh altı pazarlık ve ifşası? Sonra da makam, mevki dağıtanlara 'Truva Atı' rolü veriliyor! Partinin hükmi şahsiyetine saldırılıyor! Ona oy veren seçmen iradesi çarpıtılmak isteniyor! Bu bir kumpas. Bunun millete, demokrasiye hiçbir faydası olamaz."Siyaseti halka hizmetten çok şahsi kariyer hedefine ulaşmanın aracı olarak gören, bu nedenle 5 yıllık İBB Başkanlığı'nı da cumhurbaşkanı adaylığı hayali ile geçiren, bundan sonra da tek amacı çok istediği o koltuğa oturmak olan İmamoğlu tipi siyasetçi için siyasette her yol mübahtır.