Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir. İk farklı akut pankreatit tipi vardır:Akut ödematöz pankreatitAkut nekrotize edici pankreatitAkut pankreatit iltihabının sonuçlarıSindirim enzimlerinin eksik üretimine dayalı sindirim bozuklukları ile insülinin az üretimine dayalı olarak gelişen Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gibi pankreasın işlevsel hasarlarının yanı sıra daha sonra daha ayrıntılı açıklanacak olan psödokist oluşumu veya pankreas apseleri gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.