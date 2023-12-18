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Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu... Trump, bölgedeki durumun 'ABD'nin hatası' nedeniyle kontrolden çıktığını olduğunu söyledi.

Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
Ekleme: 18.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Orta Doğu'daki durumun ABD'nin hatası nedeniyle kontrolden çıktığını belirten Trump, "Şimdi bir felakete dönüşme tehdidi taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yaptı. Trump paylaşımında şunları söyledi:

"ABD, Orta Doğu'nun tamamen kontrolden çıkmasına izin verdi. Gerçekten kötü şeyler oluyor ve tüm bunları durdurmak bizim elimizde. Güç ve hassasiyetle ele alınmazsa bir felaket yaşanabilir."

Trump, bu durumun Ukrayna'daki çatışma için de geçerli olduğunu yazdı.

BİDEN ABD SEÇMENİNİN DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR

ABD'de seçim maratonu başlarken, Biden'ın seçimi kazanabileceğine yönelik tahminler azalıyor. Wall Street Journal'in 2024 seçim anketinin sonuçlarına göre Biden, başkanlık seçim anketlerinde rakiplerinin gerisinde yer alıyor. Ankette Biden 43, en güçlü rakibi Trump ise 47 oranında bulunuyor.

Biden'a yönelik desteğin kaybolmasında 'Gazze' politikasının etkili olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz haftalarda binlerce ABD vatandaşı, ellerinde 'ABD'nin paraları İsrail'e gitmesin' yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülüp işgali protesto etmişti. Bu süreçte, Biden ülke kamuoyundan yükselen eleştirilere kulak tıkıyordu.

SONUÇLARDA GAZZE POLİTİKASI ETKİLİ

NBC News'in son ulusal anketine göre, seçmenlerin güçlü çoğunluğu Biden'ın dış politikasını ve İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimini onaylamıyor. Kasım ayında seçmenlerin yüzde 33'ü Biden'ın dış politikasını onaylarken, bu oran Eylül ayında yüzde 41 olarak ölçülmüştü. Seçmenlerin İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimine yönelik düşünceleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 34'ü politikayı onaylarken, yüzde 56'sı onaylamadığını belirtti.

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