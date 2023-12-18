  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası

2024'teki yerel seçimlere birlikte girmesi beklenen DEM ile CHP arasında İstanbul üzerinde kıran kırana pazarlık sürerken, Kandil partisinin talepleri 2019 seçimlerindeki isteklerinden daha fazla...

DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
Ekleme: 18.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
Türkiye yerel seçim atmosferine girdi.

Siyasi partiler de 2024 Mart'ında yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı bu seçimlerde de sürerken, yönetim değişikliğine giden CHP ve eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti arasında ortak yol aranıyor.

Özellikle büyükşehirler üzerinde mutabakat aranırken bu şehirlerin başında İstanbul var...

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen iki partinin liderleri, taleplerini tek tek tek masaya yatırdı.

Kıran kırana geçen pazarlıklarda DEM'in isteklerine CHP'nin kayıtsız kalmayacağı kulislerde konuşulurken, bahsi geçen istekler şu şekilde;

DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası

İlçe belediyesi istenildi

2019 seçimlerinde İBB yönetiminde bazı kurumlara atanan DEM hedef büyüterek CHP'den bu seçimlerde sadece İstanbul’da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya’da da ilçe belediye başkanlıkları talep etti.

Kandil partisinin Ekrem İmamoğlu’na destek karşılığında İstanbul’da Esenyurt ve Sultangazi belediyelerini masaya şerh düştü.

DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası

TİP masaya Adalar Belediyesi'yle oturdu

Genel seçimlerde odluğu gibi TİP'le de CHP'nin yeni yönetimi pazarlık masasına oturdu.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin kulis bilgilerine göre, TİP de DEM gibi CHP yönetiminde ilçe belediyesi istedi. TİP'in istediği belediye ise Adalar oldu.
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak