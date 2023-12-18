DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi.Siyasi partiler de 2024 Mart'ında yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı bu seçimlerde de sürerken, yönetim değişikliğine giden CHP ve eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti arasında ortak yol aranıyor.Özellikle büyükşehirler üzerinde mutabakat aranırken bu şehirlerin başında İstanbul var...Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen iki partinin liderleri, taleplerini tek tek tek masaya yatırdı.Kıran kırana geçen pazarlıklarda DEM'in isteklerine CHP'nin kayıtsız kalmayacağı kulislerde konuşulurken, bahsi geçen istekler şu şekilde;2019 seçimlerinde İBB yönetiminde bazı kurumlara atanan DEM hedef büyüterek CHP'den bu seçimlerde sadece İstanbul’da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya’da da ilçe belediye başkanlıkları talep etti.Kandil partisinin Ekrem İmamoğlu’na destek karşılığında İstanbul’da Esenyurt ve Sultangazi belediyelerini masaya şerh düştü.Genel seçimlerde odluğu gibi TİP'le de CHP'nin yeni yönetimi pazarlık masasına oturdu.Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin kulis bilgilerine göre, TİP de DEM gibi CHP yönetiminde ilçe belediyesi istedi. TİP'in istediği belediye ise Adalar oldu.