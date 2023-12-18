Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Londra'da yaşayan Debra Goddard isimli bir kişi 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Zor durumda kalınca yüzüğü bozdurmak isteye genç yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, açık artırmada satılan yüzükten 607.900 dolar kazandı.1920'lerde bir kongre üyesinin eşi, yeğenine takılarını miras bıraktı. Uzmanlar değersiz sanılan mücevherlerin toplamda 257 bin dolar değerinde olduğunu belirtti. Mücevherler günümüzde 400 bin dolar değerinde.ABD'de ikinci el golf arabası satın almak için girdiği dükkandan 6 dolarlık bir saat alan adam, saatin daha değerli olabileceğini fark etti. Araştırmaları sonucu saatin oldukça nadir görüldüğü sonucuna ulaşan adam bu değerli parçayı 35 bin dolara sattı.Bir sosyal medya kullanıcı yeşil ametist taşından yapıldığı söylenen yüzüğü 42 dolara satın aldı. Ancak gerçek mi diye kuyumcuya gösterdiğinde yüzüğün çok nadir bulunan yeşil elmastan yapıldığını ve değerinin 8 bin doların üzerinde olduğunu öğrendi.İkinci el dükkanın takı bölümünde bulunan ve değersiz diye 2 dolara satılan yüzük gerçek safir çıktı. Değeri herkesi şaşırttı.Bir evin tasfiye satışından 5 dolara alınan bu broş da değeri sonradan anlaşılanlar arasında. 5 dolara satılan bu broşun üzerindeki taşların elmas ve safir olduğu sonradan anlaşıldı..ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi 1988'de satın aldığı iftlikte garip bir kayaya rastladı. Çiftliğin eski sahibi ise kayanın 1930'larda mülke düşen bir göktaşı olduğunu söyledi. O da bu duruma aldırış etmeyerek kayayı kapı takozu olarak kullandı. Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolardı..2015'te bir kadın Silikon Vadisi'ndeki bir geri dönüşüm merkezine eski bir Apple bilgisayar bıraktı. Bilgisayarın 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından bir araya getirilen yaklaşık 200 birinci nesil masaüstü bilgisayardan biri olduğu anlaşıldı. Geri dönüşüm firması bilgisayarı 200 bin dolara bir koleksiyoncuya sattı.ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan bir kadın sırf çerçevesini beğendiği için 7 dolara bir tablo satın aldı. Alıcı, yağlı boya tablonun değerli olduğunun farkında değildi ve iki buçuk yıl boyunca bir çöp torbasında sakladı. Kadının ressam olan annesi tabloyu araştırdıktan sonra resmin Pierre-Auguste Renoir'a ait olduğu doğrulandı.