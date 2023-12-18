  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kimi çöp kenarında buldu, kimine miras kaldı. Kimi aldığı mantonun cebinde buldu kimi atık malzeme deposunda... Değersiz sanılıp çöpe atılan ve evin bir köşesinde unutulan eşyalardan birer servet çıktı. İşte çöpün içinden çıkan ve işe yaramaz diye atılan birbirinden değerli eşyalar...

Ekleme: 18.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Londra'da yaşayan Debra Goddard isimli bir kişi 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Zor durumda kalınca yüzüğü bozdurmak isteye genç yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, açık artırmada satılan yüzükten 607.900 dolar kazandı.

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

1920'lerde bir kongre üyesinin eşi, yeğenine takılarını miras bıraktı. Uzmanlar değersiz sanılan mücevherlerin toplamda 257 bin dolar değerinde olduğunu belirtti. Mücevherler günümüzde 400 bin dolar değerinde.

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

ABD'de ikinci el golf arabası satın almak için girdiği dükkandan 6 dolarlık bir saat alan adam, saatin daha değerli olabileceğini fark etti. Araştırmaları sonucu saatin oldukça nadir görüldüğü sonucuna ulaşan adam bu değerli parçayı 35 bin dolara sattı.

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bir sosyal medya kullanıcı yeşil ametist taşından yapıldığı söylenen yüzüğü 42 dolara satın aldı. Ancak gerçek mi diye kuyumcuya gösterdiğinde yüzüğün çok nadir bulunan yeşil elmastan yapıldığını ve değerinin 8 bin doların üzerinde olduğunu öğrendi.

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

İkinci el dükkanın takı bölümünde bulunan ve değersiz diye 2 dolara satılan yüzük gerçek safir çıktı. Değeri herkesi şaşırttı.

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bir evin tasfiye satışından 5 dolara alınan bu broş da değeri sonradan anlaşılanlar arasında. 5 dolara satılan bu broşun üzerindeki taşların elmas ve safir olduğu sonradan anlaşıldı..

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi 1988'de satın aldığı iftlikte garip bir kayaya rastladı. Çiftliğin eski sahibi ise kayanın 1930'larda mülke düşen bir göktaşı olduğunu söyledi. O da bu duruma aldırış etmeyerek kayayı kapı takozu olarak kullandı. Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolardı..

2015'te bir kadın Silikon Vadisi'ndeki bir geri dönüşüm merkezine eski bir Apple bilgisayar bıraktı. Bilgisayarın 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından bir araya getirilen yaklaşık 200 birinci nesil masaüstü bilgisayardan biri olduğu anlaşıldı. Geri dönüşüm firması bilgisayarı 200 bin dolara bir koleksiyoncuya sattı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan bir kadın sırf çerçevesini beğendiği için 7 dolara bir tablo satın aldı. Alıcı, yağlı boya tablonun değerli olduğunun farkında değildi ve iki buçuk yıl boyunca bir çöp torbasında sakladı. Kadının ressam olan annesi tabloyu araştırdıktan sonra resmin Pierre-Auguste Renoir'a ait olduğu doğrulandı.

Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak