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CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'

31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere yaklaşık 3 ay kala CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği iki ihale kamuoyunda başkan Zeydan Karalar'ın 'seçim vurgunu' olarak algılandı.

CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'
Ekleme: 18.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor.

9 Ocak 2024'te Satın alma ve ihale daire başkanlığı tarafından yapılacak 'Organizasyon hizmet alımı' ihale dosyasında adeta 'Yok yok!' 100 kalemden oluşan ihale dosyasında basketbol ve futbol topundan, tenis raketine, kuru soğandan, patatese, kurbanlık koçtan davul zurna kiralanmasına kadar ne ararsanız var.

Adeta CHP'li Zeydan Karalar'ın vatandaşlara seçim promosyonu olacak dosyada 15 bin adet erkeklerin kullandığı başörtüsü (Kefiye), bin 400 adet futbol, basketbol ve voleybol topları, 15 bin adet tişört, 5 bin adet forma, 10 bin adet spor çantası, 10 bin adet havlu dağıtılacak.

CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'

KURTULUŞ GÜNÜNDEN 5 GÜN SONRA TÜRK BAYRAĞI İHALESİ

CHP'li belediye bu ihaleden bir gün sonra yani 10 Ocak'ta ise seçimlere kadar hiçbir milli bayramın olmamasına rağmen 'Türk Bayrağı, Atatürk posteri, belediye logolu bayrak, iplik ve kırmızı protokol halısı alımı işi' ihalesini gerçekleştirecek olması da dikkatlerden kaçmadı.

5 Ocak Adana'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 101'nci yıldönümünden 5 gün sonra yapılacak ihale akıllara durgunluk verdi. 30 kalemde oluşan ihale dosyasında çeşitli ebatlarda 150 bin adet Türk Bayrağı, 21 bin adet Atatürk posteri ve 1350 adet belediye logolu bayraklar yer aldı.

CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'

MİLLİ BAYRAM YOK İHALE VAR

Özellikle Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ihalesinin Adana'nın kurtuluşundan 5 gün sonra gerçekleşecek olması kamuoyunda da tepkiye neden oldu.

Vatandaşlar, 'Böyle bir ihalenin aylar öncesinden yapılsa normal karşılarız. Bu kadar bayrağı ve posteri ne yapacaklar? 5 Ocak'tan sonra 23 Nisan'a kadar bayram yok.

CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'

Yandaşlara kaynak aktarımı yapmak için kurulmuş milyonlarca liralık kamu kaynağının heba edileceği bir rant tezgahı. Şanlı Türk bayrağımız ve Atatürk'ün posterlerini kamusal soyguna alet edenlere lanet olsun.

CHP’li belediyeden seçim ihalesi! Zeydan Karalar'dan yandaşlarına 'kaynak'

Devletin tüm birimleri bu ihaleyi araştırmalı, milyonlarca liralık böylesine büyük bir ihaleye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamalı. Teslim edilecek adrese ulaşmalı' dediler.


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