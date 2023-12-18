Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı davasında flaş karar: 3 sanığa müebbet!

Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, 19 kişinin yaralandığı cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı davasında sanıklar Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uzkar, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 363'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 19 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykan'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Dilek Arsu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uzkar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.Şüpheliler, 17 Eylül 2022'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette susma haklarını kullanan 3 şüpheli, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de de saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun da İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandığını duyurdu. Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı kaydedilen, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde 'turuncu' kategoride bulunan ve 1 milyon lira ödülle aranan Gündoğdu da İzmir'de tutuklandı.Saldırıya ilişkin soruşturma, 9 ayda tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; patlamayı, Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün üstlendiği kaydedildi. İddianamede ayrıca sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Kamu malına zarar verme', 'Mala zarar verme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 913'er yıla kadar hapsi istendi.Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanık avukatlarının talebi üzerine, dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu da duruşmaya tanık olarak, tutuklu bulunduğu, Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı.Gündoğdu ifadesinde 'Bu dosyayla alakam yoktur. Ayrıca Bursa'ya hiç gelmedim. Mustafa Uzkar'ı 2015 senesinden beri tanıyorum. Muğla Akyaka'da, küçük çaplı işportacılık yaptığım sırada, satış yaparken tanıştık. Öyle bir tanışıklığımız oldu. 2019'da ameliyat olmuştu. Bir böbreğini vermişti. Geçmiş olsuna da gitmiştim. Alevi ve solcu olduğu için samimiyet kurdum. Edremit'teki evine de hasta olduğu için ziyarete gittim. Dilek, aşiretten akrabam olur. Annem-babam aynı köylüdür. Aşiret bağımız vardır. Kan bağından daha yakınızdır. Annelerimiz tanışıktır. Son yıllarda görüşmedim. En son 2022 Temmuz ayında görüşmüştük. Seda Baykan ile de dosyada birleştirme olduğu için tanışıklığımız olmuştur. Ben kimlik saklamadım. Bu söyledikleriniz bir somutluğa dayanmıyor' dedi.Tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti kararı açıklayacağı sırada Dilek Arsu ve Seda Baykan 'Yaşasın partimiz MLKP' sloganı attı. Arsu ve Baykan slogan attığı sırada, mahkeme başkanının talimatıyla SEBGİS bağlantısı kesildi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığa, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 19 kişinin yaralanmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 19 kez ayrı ayrı 15'er yıl olmak üzere, 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma', 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'terör' suçlarından toplamda ayrı ayrı 363'er yıl hapis cezası verdi.Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.Hain saldırıda otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu.Saldırıda yaralananlara Bursa Şehir, Çekirge ve Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi.Saldırının hemen ardından konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, elektrik direğinin yanına yerleştirilen EYP'nin servis otobüsünün geçişi sırasında infilak ettirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, 'Bugün saat 07.40 gibi elim bir saldırı yaşadık. Ceza infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracımız buradan geçerken ileride sizlerin de gördüğü elektrik direğinin dibine el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz bir patlayıcı döşenmiş. Uzaktan kumandayla yönetildiğini değerlendirdiğimiz bir patlayıcı.' demişti.Bursa Osmangazi'de 20 Nisan 2022'de Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırının faillerinden MLKP/FESK mensupları Seda BAYKAN, Dilek ARSU ve anılan örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden Mehmet Mustafa UZKAR İzmir Dikili'de 17 Eylül 2022'de yakalandı. Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan firari örgüt mensubu Cebrail GÜNDOĞDU ise 22 Ekim 2022'de İzmir Menemen'de yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü mensuplarının saklanmasına yardım eden 8 kişiye yöenlik 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Rana İzdeş ve Tuğba Erol'un CHP'li olduğu ortaya çıktı.İşte teröristleri saklayanlar ve bağlantıları:2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Kafe'nin işletmeciliğini yaptı.Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Teşkilatı üyeliğinin bulunduğunu belirtti.Aynı işletmede çalışan Tuğba EROL isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti.Evinde yapılan aramalarda bulunan laptopta MLKP terör örgütü -sözde- Eş Başkanı Başak Şahin DUMAN'ın parmak izine rastlandı.