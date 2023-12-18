Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, 'Orban'la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık.' dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL TÜRKİYE'NİN OLACAK'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile ticaret hacmini 2 katına çıkardıklarını kaydetti. Orban, Ukrayna/Rusya savaşında Türkiye'nin tahıl anlaşması ile sonuç aldığını bildirdi. Orban, vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini ifade etti.Orban, 'Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık' dedi.Orban, 'İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür' sözlerine yer verdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:'MACARİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ ARTACAK'Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayisi ve enerji alanlarında işbirliği artacak. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel konuları ele aldık.İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.ULUSLARARASI TOPLUMA GAZZE ÇAĞRISIUluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.Orban'la akdettiğimiz ortak siyasi bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık.