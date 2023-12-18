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Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in TBMM’de gerçekleştirdiği bütçe konuşması sırasında gergin anlar yaşandı. Bakan Tekin, 'tarikat' eleştirilerinde bulunan muhalefete, "STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
Ekleme: 18.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı Meclis'te, yapılan açıklamalardan rahatsızlık duyan parti grupları oluyor. Bunlardan biri de sık sık isim değişikliğine giden ve son olarak DEM Parti olan HDP.

Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü destekçilerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in o sözleri ise DEM Parti grubunu adeta öfkelendirdi.

Tepki göstermeye başlayan parti vekilleri sesini yükseltse de Tekin sözlerine devam etti.

'Terör örgütünü destekleyen milletvekilleri var'

Yusuf Tekin'in, DEM Parti'yi çileden çıkaran sözleri şöyle:

Bir grup milletvekili, temsil ettiği kitle açısından çocukların okula girmesini engelleyen, okullarımızın camlarını kıran, çocukları dağa, terör örgütüne teşvik eden bir grup, terör örgütünü destekleyen milletvekilleri var. O partiyle 2018'de, 2019'da, 2023'te yol yürüyen milletvekili de bana Türk milliyetçiliği dersi veriyor. Kusura bakmayın, bu dersi alamam.

'Protokol yapmaya devam edeceğiz'

Milli Eğitim Bakanlığının şu anda 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'lerle, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yle. Bunların içerisinde, sizin 'tarikat cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz.

'Çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz''

Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben STK'lerle protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim.
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