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Bakan Tunç kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine ilişkin son verileri paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül’de kira uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlanan arabuluculuk sisteminde 76 bin 780 başvurudan 32 bin 98’inin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, “Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler” dedi.

Ekleme: 18.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine ilişkin son verileri paylaştı
Adalet Bakanı Tunç, 1 Eylül'de kira uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlanan arabuluculuk sistemine ilişkin son verileri paylaştı.

32 BİN 98 BAŞVURU ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Bakan Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıkları sonrası arabuluculuk sistemine 76 bin 780 vatandaşın başvuru yaptığını, bunların 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi. Bakan Tunç, 'Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler' dedi.

KİRA FİYATLARININ DÜŞMESİNE KATKI SAĞLADI

Tarafların anlaşmasının tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını kaydeden Tunç, 'Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti' ifadelerini kullandı.
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