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Bakan Mehmet Şimşek ve Erkan New York'ta yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 11 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği "Yatırımcı Günleri"nde yatırımcılarla bir araya gelecek.

Ekleme: 18.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mehmet Şimşek ve Erkan New York'ta yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı 11 Ocak'ta düzenlenecek toplantı, davetlilere 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor' notuyla iletildi.

Enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı, JPMorgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın 'Para Politikası ve Enflasyon Görünümü' başlıklı sunumuyla başlayacak.

Erkan'ın sunumunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü' başlıklı konuşma yapacak.

Toplantının ikinci bölümünde 'Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli' düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla 'Dezenflasyon Patikası', 'Döviz Rezervleri Stratejisi' ve 'Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve' başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.
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