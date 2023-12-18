Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılacak

Türkiye, yeni yıl için belirlenecek olan asgari ücret rakamını dört gözle bekliyor.Asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısının ardından bugün, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci toplantıyı gerçekleştirecek.Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ikinci randevuda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endekslerinin ele alınması planlanıyor. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.İlk kez 4 işçinin birden yer aldığı ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenlerin mutabakatıyla yeni asgari ücret rakamını tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.Daha sonra söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını söyledi.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise enflasyon verilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını istedi.Açılış konuşmalarının ardından komisyon üyelerine söz verildi. TÜRK-İŞ heyetindeki Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da karayolları işçisi olan Durmuş Öztürk geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirdi.Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 liraYüzde 40'lık zamda 15 bin 962 liraYüzde 45'lik zamda 16 bin 532 liraYüzde 50'lik zamda 17 bin 103 liraYüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.