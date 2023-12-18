Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Geçtiğimiz hafta ortasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklaması ve ardından piyasalara verilen mesajların etkisiyle birlikte altın fiyatlarında hızlı yükselişler görülmüştü. Peki yeni haftada piyasada son durum ne? İşte detaylar...
Altın fiyatları güçlü kalma çabası içinde bulunuyor. ABD'deki enflasyon rakamları ve Fed'den gelmesi beklenen faiz indirimi sinyali altın fiyatlarını güçlü tutuyor.
Ons altın güne 2018 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2016 dolar, en yüksek de 2024 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise güne 1881 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1871 lira, en yüksek de 1886 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 liradan gram altın el değiştiriyor.
Uzmanlar ons altın için destek seviyesini 2010-2001 dolar aralığında belirlerken direnç olarak ise 2030 dolar seviyesi öne çıktı. Uzmanlar direncin kırılması halinde 2048 dolara doğru yükseliş gerçekleşebileceğine değindi.
Ons altın güne 2018 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2016 dolar, en yüksek de 2024 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise güne 1881 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1871 lira, en yüksek de 1886 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 liradan gram altın el değiştiriyor.
Uzmanlar ons altın için destek seviyesini 2010-2001 dolar aralığında belirlerken direnç olarak ise 2030 dolar seviyesi öne çıktı. Uzmanlar direncin kırılması halinde 2048 dolara doğru yükseliş gerçekleşebileceğine değindi.