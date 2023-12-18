Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları güçlü kalma çabası içinde bulunuyor. ABD'deki enflasyon rakamları ve Fed'den gelmesi beklenen faiz indirimi sinyali altın fiyatlarını güçlü tutuyor.Ons altın güne 2018 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2016 dolar, en yüksek de 2024 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 dolardan işlem görüyor.Gram altın ise güne 1881 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1871 lira, en yüksek de 1886 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 liradan gram altın el değiştiriyor.Uzmanlar ons altın için destek seviyesini 2010-2001 dolar aralığında belirlerken direnç olarak ise 2030 dolar seviyesi öne çıktı. Uzmanlar direncin kırılması halinde 2048 dolara doğru yükseliş gerçekleşebileceğine değindi.