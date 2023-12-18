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Beyaz Gazete
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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı... İstanbul'da temayül yoklaması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da yapılan temayül yoklaması toplantısında partililer kendilerine dağıtılan zarflara İBB adaylığı için 3'er isim önerisinde bulundu. Toplantı sonunda açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise aday isimlerinin aralık sonunda duyurulacağını söyledi.

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı... İstanbul'da temayül yoklaması yapıldı
Ekleme: 18.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı... İstanbul'da temayül yoklaması yapıldı
Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

Seçen 31 Mart'ta sandığa gidecek.

Gündem bu yönde yoğunlaşırken siyasi partiler de çalışmalarına hız verdi. Ak Parti'de de toplantılar art arda yapılırken hem büyükşehirler hem de il ve ilçe belediyeleri için tüm isimler değerlendiriliyor.

Seçimde en kritik ve en büyük öneme sahip şehir ise İstanbul ön plana çıkıyor.

İstanbul adayı belirleniyor: Temayül yoklaması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin büyük önem verdiği İstanbul için aday belirleme süreci de devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanlığında İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Partililerin değerlendirmelerini alan Erdoğan, budara seçime yönelik önemli talimatlar da verdi.

Partililerden kapalı zarfta 3 isim istendi

Toplantıya katılanlara form dağıtıldı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 3 isim istendi. Teşkilattan isimlerin ve milletvekillerinin hazır bulunduğu toplantıda dağıtılan formlarda diğer ilçeler için 'Mevcut belediye başkanları kalsın mı gitsin mi?' sorusu yöneltildi.

Partililerden alınan formlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Toplantı sonrası ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere gündemi değerlendirdi. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, adayların açıklanma sürecine de değindi.

'Adayları aralık sonunda açıklayacağız'

Aralık ayının sonunu işaret eden Çelik şöyle önuştu:

Sayın Cumhurbaşkanımız belirttiği gibi ifade ettiler. Bu çalışmalar aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecektir. Adayların ortaya çıkarılması konusunda tabii ki titiz çalışmaları yapacağız.

Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok.

Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel seçimler için teşkilatlarımızı ve adaylarımızı meydana çıkaracağız.

Çünkü AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı topyekun milletimizle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor.'

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı... İstanbul'da temayül yoklaması yapıldı

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