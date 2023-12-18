10 yıl önceki cinayette Ayhan Bora Kaplan izi! Dosya yeniden açıldı: Azmettirici o…

Ankara'da E.D. isimli kişiye işkence yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken 7 Ekim'de yakalanarak tutuklanan 'Bora Kaplan' suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın 10 yıl önce Gökhan Karabulut cinayetinde azmettirici olarak yargılandığı ancak beraat ettiği dosya yeniden açılıyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından raftan indirilen dosyada tanıklar dinlenerek HTS analizleri yapılacak.Deliller toplanarak yeniden soruşturma dosyası açılacak. Ankara'nın Altındağ ilçesi Çandarlı Mahallesi Serpmeler caddesinde 28 Ağustos 2011'de Faik Özçelik, Ahmet Keçeci ve Ersin Çakır pompalı tüfeklerle, Veli İbikli ise tabanca ile yüzlerinde maskeyle, 'Bora Kaplan' suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve Kadir İnan'ın 'hepsini vurun' talimatıyla 7 kişiye ateş açtı. Silahlı saldırıda, Gökhan Karabulut, Ömer K., Taylan C.İ., Hüseyin B., Hasan K., Emre B. ve Mustafa D., yaralanırken, Gökhan Karabulut kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Mart 2012'de hazırlanan iddianamede, Ahmet Keçeci, Faik Özçelik, Veli İbikli ve Ersin Çakır'ın, Gökhan Karabulut'u öldürdükleri gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile Ömer K., Taylan C. İ., Hüseyin B., Hasan K., Emre B. ve Mustafa D.'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her bir müşteki için toplam 90'ar yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve Kadir İnan'ın söz konusu eylemleri azmettirdikleri gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'Kasten yaralama' suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2013'te yapılan yargılamada, Ayhan Bora Kaplan'ın mahkemeye gelmediği gerekçesiyle savunmasının alınmaması nedeniyle dosyası ayrılırken, sanıklar Ersin Çakır ile Kadir İnan'ın üzerine atılı suçlardan delil yetersizliğinden beraatlerine, Faik Özçelik, Veli İbikli ve Ahmet Keçeci'nin. Gökhan Karabulut'u kasten öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapislerine, 18 yaşından küçük olan Taylan C.İ., Ömer K. ve Emre B.'ye ile Hüseyin B., Hasan K., Mustafa D.'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılmalarına karar verildi.Dosya temyiz aşamasındayken Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Ayhan Bora Kaplan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Hüseyin B., Emre B., Gülçin K.'yi mahalleden tanıdığını, maktul Gökhan Karabulut ile Taylan C.İ., Hasan K, ve Mustafa D.'yi tanımadığını, ayrıca yapılan yargılamada ceza alan sanıklar Faik Özçelik, Veli İbikli, Ahmet Keçeci ve Ersin Çakır'ı da tanımadığını, Kadir İnan'ı köylüsü olduğu için tanıdığını öne sürdü. Kaplan, olay günü ve saatinde olay yerinde bulunmadığını iddia ederek, maskeli olarak gelip ateş eden kişilerle ilgisi olmadığını, 'vurun' diyerek suça azmettirmediğini, olay gününde oğlunun sünnet düğünü için matbaaya gittiğini ve burada 5-6 saat kaldığını ifade etti.Duruşmaya katılan ve saldırıda yaralanan Ömer K. ile Mehmet K., Gülçin K. ve Emirşah K., Kaplan hakkında şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen D.U., Kaplan'ın iş ortağı ve samimi arkadaşı olduğunu söyleyerek, sünnet düğünü için davetiye bastırmaya gittiklerini, uzun süre orada kaldıklarını daha sonra iftar açmak için bir lokantada yemek yediklerini, Kaplan'ın olay saatlerinde yanında olduğunu kaydetti.Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Ayhan Bora Kaplan'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istediğini belirterek, tanık beyanları ve karılanların Kaplan'dan şikayetçi olmadıkları gerekçesiyle Kaplan'ın inkara yönelik savunmasına itibar edilmesi gerektiği, olay mahallinde bulunduğu yönünde bir kısım müştekilerin ve mağdurların çelişkili beyanları dışında delil bulunamaması nedeniyle beraatini istedi. Mahkeme heyeti 2014'te yapılan duruşmada, Kaplan'ın Gökhan Karabulut'u öldürülmesini azmettirme, Emre K., Taylan C.İ., Hasan K., Hüseyin B., Emre B. ve Mustafa D.'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediğine dair delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.Ankara'da E.D. isimli bir kişiye işkence yapan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken havaalanında yakalanarak 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları ile bunlarla bağlantılı suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklanan Aynan Bora Kaplan'ın beraat ettiği cinayet dosyası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından raftan 10 yıl sonra indirildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 yıl önce karara bağlanarak Kaplan'ın beraat ettiği dosya için yeniden çalışmalara başladı. Dosya kapsamında, tanıklar yeniden dinlenecek. Öte yandan HTS analizleri yapılarak, kamera kayıtları incelenecek, azmettirici olarak yargılanan ancak beraat eden Kaplan hakkında Gökhan Karabulut cinayetine ilişkin yeniden deliller toplanacak. Toplanan delillerle yeniden soruşturma dosyası açılacak.