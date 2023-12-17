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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremleri için helallik istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim" dedi.

Ekleme: 17.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremleri için helallik istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Koca, TBMM'deki konuşma yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Sağlık Bakanı Koca daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili yaptığı konuşmada bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Meclis kürsüsünden seslendi: Helallik istedi

Fahrettin Koca daha sonra Meclis kürsüsünde milletvekillerinin huzurunda vatandaşlardan helallik istedi.

Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, 'Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim' dedi

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

'6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer. Bir kez daha; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

'Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır'

10 ilimizde yıkımlara, çok büyük can kayıplarına yol açan, birbirini izleyen iki büyük depremde milletçe kardeşlerimizin imdadına koştuk. Eşi görülmemiş bir dayanışma sergiledik. Devletimiz bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı? İster istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi, o şok içinde mevcut imkânları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz.

'Her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar oldu'

Değerli Milletvekilleri, şu sözüm yüreğinizde yankısını bulsun isterim. Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim.'
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