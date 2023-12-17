Niğde'de çöpten yangın çıktı: 2 daire ve otomobil küle döndü
Bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkıp, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin de kullanılamaz duruma geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önündeki çöp birikintisinde, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşları itfaiye kurtardı
Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı.
Yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil ve 2 daire küle döndü
2 daire ile bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.