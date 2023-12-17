MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.