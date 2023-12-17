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Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; bu akşam Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 17.12.2023 - 10:04 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Çok bulutlu ve Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu

EGE
Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmurlu ve yükseklerinin karlakarışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 12°C
Çok bulutlu

İZMİR 9°C, 12°C
Çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 15°C
Çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geceçegi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu,

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu,
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