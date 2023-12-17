Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu ve Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutluKIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 8°CÇok bulutluÇok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmurlu ve yükseklerinin karlakarışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 12°CÇok bulutluİZMİR 9°C, 12°CÇok bulutluMUĞLA 8°C, 15°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 23°CÇok bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 5°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA 5°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ARTVİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geceçegi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu,MARDİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,ŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu,