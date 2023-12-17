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Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, 'Martı Tag' uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapılmasının, korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar verdi. Belediyeden izin alınmaksızın ücret karşılığı korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle araç 60 gün trafikten men edilirken, 20 bin 342 lira da idari para cezası kesildi.

Ekleme: 17.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi
Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta yapılan trafik uygulamasında durdurulan H.O.'nun, korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Bu suçlamayı kabul etmeyen H.O., aracında bulunan 4 kişinin otostop çektiğini, kendisinin de bu yüzden araca aldığını söyledi.

Belediyeden izin alınmaksızın ücret karşılığı korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle H.O.'nun aracı 60 gün trafikten men edilirken, 20 bin 342 lira da idari para cezası kesildi. H.O., işlemin iptali için yargıya başvurdu. H.O., yazın Çeşme'deki evinde ikamet ettiğini, olay günü İzmir'e dönerken gece yolda otostop çeken 4 kişiyi beklememeleri için aracına aldığını söyledi.

İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ
Davayı görüşen İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, denetim sırasında H.O.'ya ait araçta bulunan S.Ç., B.D., B.S., S.Y., D.S.K.'nin, H.O.'ya 'Martı Tag' isimli uygulamadan ulaştıklarını ve ücret karşılığı gitmekte olduğunu belirtti.

4 kişinin kimlik tespiti yapılmak için düzenlenen tutanağı imzaladıkları, yine H.O.'nun da tutanakta imzasının bulunduğu belirtildi. Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri gereğince büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için yetkili belediyeden izin veya ruhsat alınması gerektiğine yer verdi. Mahkeme, yetkili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın H.O.'nun yolcu taşımacılığı yaptığının sabit olduğuna karar verdi. Hakim, bu nedenle H.O.'nun işlemin iptal talebinin reddine karar verdi.

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Ahmet Can Gürlek, “Martı Tag uygulamasında hatır taşımacılığı yapıldığı söyleniyor. Kanunumuza göre hatır taşımacılığına en iyi örnek otostop örneğidir. Ancak uygulama kullanıldığı zaman yolcu tarafından para ödendiği için mahkeme burada bir hatır taşımacılığı olmadığına kanaat getiriyor. Yolcu taşıma sözleşmesi de var. O yüzden idare işlemin iptalinin reddine karar verdi. Burada önemli husus ücretin belirlenebilir olması. Eğer ücret belirlenebilir olmasaydı, ücret verildiğine dair bir durum gerçekleşmeseydi mahkeme bu taşıma işlemini ticari faaliyet olarak değil hatır taşımacılığı olarak nitelendirebilir davanın kabulüne ve idari işlemin iptaline karar verebilirdi' dedi.
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