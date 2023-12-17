  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
Ekleme: 17.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Melissa Bağcı'nın sorularını yanıtlayan Erbakan, siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde önce şehit cenazesine katılıp daha sonra HDP'den devşirilen Dem Partisi'ni ziyaret etmesine yorum yapan Fatih Erbakan 'bu tarz olaylarla Meclis'te de karşılaşıldığını' söyleyerek şöyle devam etti;

Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım

'BU BATAKLIĞI KURUTMAK LAZIM'

'Biz de Meclis'te şahit oluyoruz bu olaylara. Söz konusu partinin milletvekilleri 'Sayın Öcalan' diyerek konuşma yapıyorlar Meclis kürsüsünde. Bu tabi son derece üzücüdür. Biz bu partiyi ve ideolojisini, siyasi düşüncesini siyaseten mağlup etmemiz gerektiğini söyledik. Bunların partilerini kapattığımız zaman yenisini açıyorlar. Hatta kapanmadan yenisi zaten hazır oluyor. Ve bunlar daha çok taraftar toplamalarına da neden oluyor çünkü mağduriyet durumu ortaya çıkıyor. O halde bizim Doğu'ya ve Güney Doğu'ya yönelerek onları bizim siyaseten mağlup etmemiz lazım. Orası HZ. Ömer döneminde İslam ile müşerref olmuş ve Anadolu'nun diğer bölgelerinden dört asır önce Müslüman olmuş ve gereçekten çok kıymetli İslam ile yoğrulmuş hocaların yetiştiği bir bölge. Ama orada bir dejenerasyona ve bozulmaya yol açtılar. Orada özellikle gençler üzerinde bu ideolojilerin etkisinde kalmaması için mutlaka mücadele edilmesi lazım. Hem STK'la ile hem eğitim ile hem de siyasi olarak bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Milletin teveccühüne ulaşamamalarını ve oradan oy alamamalarını sağlayacak çalışmaları yapmamız lazım. Yoksa tabi kınıyoruz, ayıplıyoruz, şaşırıyoruz ama asıl olarak bu bataklığın kurtarılması lazım. O yüzden bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bunlara malzeme olabilecek şekilde bir neslin yetiştirilmemesi için mücadele vermek gerekiyor.'

Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...