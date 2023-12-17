Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım

Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Melissa Bağcı'nın sorularını yanıtlayan Erbakan, siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde önce şehit cenazesine katılıp daha sonra HDP'den devşirilen Dem Partisi'ni ziyaret etmesine yorum yapan Fatih Erbakan 'bu tarz olaylarla Meclis'te de karşılaşıldığını' söyleyerek şöyle devam etti;'Biz de Meclis'te şahit oluyoruz bu olaylara. Söz konusu partinin milletvekilleri 'Sayın Öcalan' diyerek konuşma yapıyorlar Meclis kürsüsünde. Bu tabi son derece üzücüdür. Biz bu partiyi ve ideolojisini, siyasi düşüncesini siyaseten mağlup etmemiz gerektiğini söyledik. Bunların partilerini kapattığımız zaman yenisini açıyorlar. Hatta kapanmadan yenisi zaten hazır oluyor. Ve bunlar daha çok taraftar toplamalarına da neden oluyor çünkü mağduriyet durumu ortaya çıkıyor. O halde bizim Doğu'ya ve Güney Doğu'ya yönelerek onları bizim siyaseten mağlup etmemiz lazım. Orası HZ. Ömer döneminde İslam ile müşerref olmuş ve Anadolu'nun diğer bölgelerinden dört asır önce Müslüman olmuş ve gereçekten çok kıymetli İslam ile yoğrulmuş hocaların yetiştiği bir bölge. Ama orada bir dejenerasyona ve bozulmaya yol açtılar. Orada özellikle gençler üzerinde bu ideolojilerin etkisinde kalmaması için mutlaka mücadele edilmesi lazım. Hem STK'la ile hem eğitim ile hem de siyasi olarak bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Milletin teveccühüne ulaşamamalarını ve oradan oy alamamalarını sağlayacak çalışmaları yapmamız lazım. Yoksa tabi kınıyoruz, ayıplıyoruz, şaşırıyoruz ama asıl olarak bu bataklığın kurtarılması lazım. O yüzden bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bunlara malzeme olabilecek şekilde bir neslin yetiştirilmemesi için mücadele vermek gerekiyor.'