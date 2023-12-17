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Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Erzurum'un sahip olduğu iklim ve coğrafya nedeniyle yüzlerce yabani canlıya ev sahipliği yapmasıyla bilinirken, bu ilginç örümcek türü de ilçenin doğal zenginliğine katkı sağlıyor. Son olarak Uzundere ilçesinde doğada nadir görünen Evarcha proszynskii türünden zıplayan örümcek, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla macro çekim tekniği kullanılarak görüntülendi. Görüntülenen canlı türü özellikleriyle herkesi şaşırttı.

Ekleme: 17.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi
Erzurum sahip olduğu iklim ve coğrafya nedeniyle yüzlerce yabani canlıya ev sahipliği yapmasıyla bilinirken, bu ilginç örümcek türü de ilçenin doğal zenginliğine katkı sağlıyor.

Uzundere ilçesinde doğada nadir görünen Evarcha proszynskii türünden zıplayan örümcek, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla macro çekim tekniği kullanılarak görüntülendi.

Son dönemde doğa fotoğrafçıları ve meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran bu örümcek, ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunması bekleniyor. Ercan Buğra Dumludağ (38) zıplayan böceği görüntülemenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Renkli özelliği ve zıplayan böcek olması nedeniyle dikkatimiz çekiyor.

Uzundere ilçesinde bitki çeşidinin fazla olmasında dolayı çok zor gözlenebilen örümcek renkli olması vesilesiyle dikkatimizi çekti. Bunu istediğimiz her istediğimiz zaman göremeyiz. Kendi özelliği bakımından sekiz tane gözü bulunuyor. Ve bu sekiz tane gözün de öndeki iki tanesini mercek bakımında diğer böceklere oranla daha büyük ve üstten bakma özeline sahip olduğu için avlanma yeteneği en gelişmiş böcek türlerinden birisidir. İlçemizde benzer böcek ve hayvanların incelenmesinin bir çok anlamda fayda sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Zıplayan örümcek nedir, özellikleri neler?

Gündüzleri aktif olmaları sebebiyle, evlerin çevresinde en sık görülen örümcek türüdür. İri ve güçlü yapıları, hızlı hareketleri ve başarılı zıplayışlarıyla tanınırlar. Çok geniş iki göze sahip olup, bundan avlarının yerini tespit etmede faydalanırlar.

Bu örümcekler dış alanda bitki yaprakları arasında, çit, duvar, teras gibi yerlerde yaşar ve av ararlar. Ender olarak evlere girerler. Tehlikeli olmayan bu örümcekler bir ev zararlısı olarak kabul edilmezler. Kapalı alanda karşılaşılanlar çekinmeden yakalanıp dış alana atılabilirler.

Zıplayan örümcekler tehlikeli mi?

Tırmanıcı örümcekler arasında ilgi çekici ve renkli bir türdür. Genellikle evlerde veya dış mekanlarda bulunabilirler ve zararsız avcılar olarak kabul edilirler.
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