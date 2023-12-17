Çanakkale'yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü yazlıklar sular altında kaldı
Çanakkale'de iki gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü. Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış iki gün boyunca etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış iki gün boyunca etkili oldu.
Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı.
Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.
Sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı.
Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.
Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı.
Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.
Sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı.
Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.