  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'de aday belirleme süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için İstanbul'da teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, üyelerin görüşlerine kulak veriyor.

AK Parti'de aday belirleme süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor...
Ekleme: 17.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de aday belirleme süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor...
Yerel seçimler için geri sayım işliyor…

Siyasi arenada 31 Mart 2024 seçimleri için heyecan giderek katlanıyor.

Partiler aday belirleme sürecini yürütürken gözler AK Parti'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayı için parti teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

İstanbul adayı için öneriler konuşuluyor

İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya milletvekilleri, İstanbul'da yaşayan MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, teşkilatın ilçe başkanları ve kadın gençlik kolları başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, an itibarıyla yüz yüze görüşmelerde aday önerilerine kulak veriyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatının görüşlerini almıştı.

AK Parti'de süren istişarelerin ardından İBB adayının ve 39 ilçesindeki adayların açıklanması bekleniyor.

AK Parti'de aday belirleme süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor...

Peki İstanbul adayı için hangi isimler gündemde?

Eski bakanlar, mevcut milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanlarının isimleri çeşitli tarihlerde gündeme geldi.

Son düzlüğe girilirken gündemde 5 ismin olduğu kulislerde konuşuluyor.

Bu isimler şöyle sıralanıyor: Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Ergün Turan.

Kulislerde konuşulan isimlerin yanı sıra, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

AK Parti'de aday belirleme süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor...

'Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz'

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, 'Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...