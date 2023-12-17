AK Parti'de aday belirleme süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor...

Yerel seçimler için geri sayım işliyor…Siyasi arenada 31 Mart 2024 seçimleri için heyecan giderek katlanıyor.Partiler aday belirleme sürecini yürütürken gözler AK Parti'de.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayı için parti teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya milletvekilleri, İstanbul'da yaşayan MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, teşkilatın ilçe başkanları ve kadın gençlik kolları başkanları katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, an itibarıyla yüz yüze görüşmelerde aday önerilerine kulak veriyor.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatının görüşlerini almıştı.AK Parti'de süren istişarelerin ardından İBB adayının ve 39 ilçesindeki adayların açıklanması bekleniyor.Eski bakanlar, mevcut milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanlarının isimleri çeşitli tarihlerde gündeme geldi.Son düzlüğe girilirken gündemde 5 ismin olduğu kulislerde konuşuluyor.Bu isimler şöyle sıralanıyor: Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Ergün Turan.Kulislerde konuşulan isimlerin yanı sıra, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, 'Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.