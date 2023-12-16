Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 12 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve ülkemiz açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancı uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve ülkemiz açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancı uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.