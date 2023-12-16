Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve ülkemiz açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancı uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.