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Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Gazze'nin sokakları toplu mezarlara döndü

7 Ekim'den bu yana saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde aileler, hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini, mezarlıklara ulaşamadıkları için rastgele kazılmış toplu mezarlara defnediyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Gazze'nin sokakları toplu mezarlara döndü
Ekleme: 16.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Gazze'nin sokakları toplu mezarlara döndü
İsrail 2 ayı aşkın süredir Gazze'nin üzerine bomba yağdırıyor.

Kentte, yapıların yüzde 60'ı adeta yerle bir oldu.

Savaş süresince gece-gündüz demeden saldırılarına devam eden İsrail ordusu, bir halkı yok etmenin gayretinde.

Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Gazze'nin sokakları toplu mezarlara döndü

Can kaybı 19 bine yaklaştı

Sivillerin hedef alındığı bölgede, can kaybı her geçen gün giderek ağırlaşıyor.

Yapılan son açıklamaya göre hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi.

Kimilerinin cansız bedenine enkaz altında ulaşılıyor, kimileri ise sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Gazze'nin sokakları toplu mezarlara döndü

Sokaklar toplu mezarlara döndü

Havadan ve karadan saldırıların sürdüğü Gazze'de bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda kabristanların dolması ve yoğun saldırılar nedeniyle mezarlıklara ulaşılamadığı için halk, saldırılarda hayatlarını kaybeden yakınlarını çarşıda defnediyor.

Cibaliya Mülteci Kampı çarşısında yaşamını yitirenler, yakınları tarafından kazılan mezarlarda bazen topluca bazen ayrı ayrı toprağa veriliyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Gazze'nin sokakları toplu mezarlara döndü

Dükkan önlerindeki boş alanlara defnediliyorlar

Kampta hayatını kaybedenler, çarşının birçok noktasında meydan ve dükkan önlerindeki boş alanlarda en yakın yerde İsrail savaş uçaklarının saldırıları ve patlama sesleri altında hızlıca gömülmeye çalışılıyor.

Kime ait olduğunun bilinmesi için mezarların başına konulan levhalarda el yazısıyla tüm cenazelerin isimleri sıralanıyor.

Gazze'deki hükümet daha önce birçok kez İsrail'in saldırıları nedeniyle kabristanların dolduğu, cenazelerin topluca defnedildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.
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