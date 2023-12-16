Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa il Jandarma komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kent genelinde silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devem ediyor. İl Jandarma komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerin silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Ö.E. ve M.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.A. ve PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan M.E. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma karakoluna götürüldü.