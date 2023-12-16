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Sahte plakayla trafiğe çıktı; 40 bin lira ceza yedi

Zonguldak'ta 29 yaşındaki sürücü sahte plaka taktığı aracıyla trafiğe çıktı. Trafik ekiplerince durdurulan sürücüye resmi belgede sahtecilik, sahte plaka ile trafiğe çıkma gibi çeşitli suçlardan 40 bin 746 lira cezai işlem uygulandı.

Ekleme: 16.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Sahte plakayla trafiğe çıktı; 40 bin lira ceza yediEdinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Bülent Ecevit Caddesi üzerinde plakadan şüphe duyarak durdurduğu 67 ERKAN 67 sahte plakalı Tofaş marka aracı denetledi.

Sürücü R.T. (29) ile araç sahibi U.A. (29) Resmi belgede sahtecilik, sahte plakalı araç kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi. Aracın trafik idari yönden yapılan incelemesi sonucunda araca sahte plaka takarak trafiğe çıkmak, tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, sürücü belgesi geçici olarak yada tedbiren geri alındığı halde motorlu araç kullanmak ve kullandırmak suçlarından işlem yapıldı.

Sahte plakayla trafiğe çıktı; 40 bin lira ceza yedi

40 BİN 746 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Toplamda sürücüye 40 bin 746 lira cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Sürücülerin algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması hedefiyle dron, sivil, ekip, yaya personellerince yol güzergahlarında standart dışı, sahte plaka ve plakasız araçlar üzerinde denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.
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