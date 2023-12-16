NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA'ya göre Güneş, bir süredir takip edilen büyük patlamasını 14 Aralık itibariyle yaşadı.Güneş Dinamikleri Gözlemevi uzay aracı (Solar Dynamics), yaşanan bu patlamayı anbean kaydetti .Güneş'te yaşanan bu patlama ile etrafa yüksek enerjili radyasyon da püskürdü.Bu atımların hafta sonu Dünya'ya ulaşması bekleniyor.X, yani en büyük kategori olarak nitelendirilen patlama, iletişimde sorunlara neden olabiliyor.Patlamanın ardından, ABD'de birkaç radyo sisteminin bozulduğu bildirildi.Güneş olaylarının iletişim ekipmanlarını, elektrik şebekelerini ve hatta uzay araçlarını etkilediği biliniyor.