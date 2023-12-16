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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul dahil 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Ülke geneli kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek.

Ekleme: 16.12.2023 - 08:53 Güncelleme: 16.12.2023 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak yağış, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI
Yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. konusunda dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın da; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 3°C

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 8°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 4°C

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 10°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.


MUĞLA 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 19°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 12°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 12°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 11°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 10°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 7°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Az bulutlu
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