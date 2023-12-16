Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak yağış, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. konusunda dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın da; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE 2°C, 3°CSabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 8°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 3°C, 4°CSabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 10°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°CSabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 17°CSabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 16°C, 19°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutluSabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 5°C, 14°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 5°C, 12°CSabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 4°C, 12°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 11°CSabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 10°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 12°CSabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ARTVİN 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 12°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 14°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluKARS -4°C, 9°CParçalı ve az bulutluMALATYA 1°C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN 0°C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 2°C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluMARDİN 7°C, 12°CAz bulutluŞANLIURFA 8°C, 16°CAz bulutlu