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Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan kriz bir türlü çözülemedi. Meral Akşener, kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlerin istifasını istedi. Peş peşe yaprak dökümünün yaşandığı partide, bu kez İstanbul ve İzmir'den iki kritik isim görevi bıraktığını ilan etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı" diyerek partiye veda etti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İP Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de istifasını açıklayarak "İYİ Parti topluma güven vermiyor" dedi

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Ekleme: 16.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
İYİ Parti'de seçimlerin ardından işler hiç iyi gitmedi. Yaşanan büyük oy kaybı ve 8'li koalisyon nedeniyle genel başkan Meral Akşener'e tepki dinmedi. Yerel seçimlere ittifaksız gidileceğini açıklayan Meral Akşener, kendine yönelik muhalif açıklamalarda bulunan isimlerin istifasını istedi. Partide peş peşe yaşanan istifalar ise gerilimi iyice yükseltti.

Yaprak dökümünün sürdüğü partide şimdi de İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk istifa etti.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Görevi bıraktığını sosyal medyadan açıklayan Koçtürk, '5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur' dedi.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Cem Koçtürk'ün ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İP Parti Grup Başkanvekilliği, Bornova Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Kemal Sevinç de partiden istifa ettiğini ilan etti.

Bundan böyle meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Kemal Sevinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sevinç istifasına ilişkin yaptığı açıklamada Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını hatırlattı. İP'nin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını hatırlatan Sevinç: '2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkan vekilliği görevini üstlendim.

İP'te siyasete girmeyi tercih ederken beklentim, bu partinin Ulusal hassasiyetlere ve Atatürk ilkelerine önem veren bir merkez partisi olması idi. İlk yıllarda Sn.Genel başkanın izlediği siyaset bu yöndeydi. Ancak son dönemlerde merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi, topluma gereken güveni vermemesi nedenlerinden dolayı İP'de siyasete devam etmemin bir anlamı kalmadığı için parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Geçtiğimiz günlerde İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da görevinden istifa etmişti. Yerel seçimlerde ittifak yapılmasını savunan Özkan, Meral Akşener'in istifasını istediği söylemişti.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etmişti.

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