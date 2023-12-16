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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da meydana gelen yağış, alınmayan önlemler nedeniyle ulaşımı da çileye döndürdü. Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su basması nedeniyle yolcuların ulaşımları çileye döndü. O anlar bir yolcu tarafından böyle kayda alındı.

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
Ekleme: 16.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
Metoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için günler öncesinden yağışlı ve fırtınalı bir haftasonu uyarısı yaptımıştı. Ancak alınmayan önlemler nedeniyle İstanbullu yine çileli bir ulaşıma mahkum oldu. Daha önce de defalarca kez arızalarıla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, İstanbulluyu yine mağdur etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNÜ SU BASTI
Küçükçekmece Menekşe Sahil hattında yer alan bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı gözlenen otobüs, seyrine bu halde devam etti.

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı

Bazı yolcular dizlerini kolukların üzerine koyarak yolculuk yapmak zorunda kaldı. Bu çileli durum bir yolcunun kamerasına da yansıdı.

DAHA ÖNCE DE ULAŞIMDA AKSAMALAR YOLCULARI MAĞDUR ETMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları son zamanlar yolcuları bir hayli mağdur etti. Gerek metrolar, gerek metrosbüsler gerekse de otobüslerin arızalanması nedeniyle İstanbullular ya evlerine gidemedi, ya da işlerine geç kaldı.

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı

CHP'li belediyeye tepki gösteren vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.


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