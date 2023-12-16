İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!

İstanbul'da 40 saat sürmesi beklenen sağanak yağış etkisini artırdı. Ancak yine benzer manzaralar yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun 'Alt yapı sorununu bitirdik' algısı yarattığı İstanbul'da rögarlar taştı, yollar sular altında kaldı. Eşi ve çocuğuyla suda mahsur kalan bir sürücüler, CHP'li belediyeye isyan bayrağını açtı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyardı. İstanbul için beklenen ve 40 saat süreceği açıklanan sağanak yağış etkisini artırdı.Ancak Mega Kent'te yine benzer manzaralar yaşandı.Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Alt yapı sorununu bitirdik' algısı yarattığı İstanbul'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar sular altında kaldı.Bakırköy Florya Sahil yolu, taşan rögarlar nedeniyle yollar su altında kaldı. O sırada yoldan geçen araç sürücüleri suda mahsur kaldı.Bazı araçlar geçmeye çalışırken geçemeyen araç sürücüleri ise geri dönüp yoluna devam etti. Belediye ekiplerinin yolu açmaya çalıştığı görüldü.Eşi ve çocuğuyla suda mahsur kalan bir sürücü, suyun çekilmesiyle yoluna devam ederken, 2 araç ise su nedeniyle yolda kaldı.