İstanbul'da hareketli gece! Taksi durağına kurşun yağmuru

Taksi durağına düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobili delip geçen 3 kurşun, bir büfeye isabet etti.

İstanbul Şişli'de korkunç bir olay meydana geldi...Şişli'de motosikletle gelen maskeli bir saldırgan, taksi durağı ve park halindeki otomobile kurşun yağdırdı.Saldırı, akşam saatlerinde Gülbahar Caddesi üzerinde meydana geldi.Saldırıda taksi durağının camları kırılırken, durağın sahibinin olduğu öğrenilen otomobil de isabet aldı.Saldırgan olay sonrası geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobili delip geçen 3 kurşun ise aracın arkasında bulunan büfeye isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yeri inceleme ekipleri taksi durağı, otomobil ve büfede incelemelerde bulundu.Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Olay yeri inceleme ekipleri taksi durağı, otomobil ve büfede incelemelerde bulundu.Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.