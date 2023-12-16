İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!

İsrail, uzun yıllardır planladığı Gazze işgalini 7 Ekim'de hayata geçirdi. Hamas bahanesiyle saldırılarını başlattığı günden bu yana 20 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, tüm ateşkes çağrılarına rağmen soykırıma devam ediyor. Filistin halkını katletmelerini 'Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri kurtarmak için' yaptığını iddia eden İsrail'in bu yalanı ise geçtiğimiz gün ifşa olan sarsıcı gerçekle çöktü.Katil İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 3 İsrailli esiri 'yanlışlıkla' öldürdüğünü duyurdu. Kan donduran açıklamada, 'İsrail ordu güçleri, çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler.' ifadelerine yer verildi.Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde 'ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı' belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı. İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada, olayın yaşandığı 'bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu' savunuldu.Açıklamada, 'Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir.' ifadeleri kullanıldı.Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, 'Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta.' paylaşımında bulunmuştu.Öldürülen esirlerden dolayı 'derin bir üzüntü' duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti: 'Bu zorlu akşama rağmen, yaralarımızı saracağız, gereken dersleri çıkaracağız ve gücümüzü seferber ederek, tüm rehinelerin evlerine güvenle dönmesi için çalışacağız.'İsrail ordusunun duyurusunun ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun söz konusu olayı duyurmasının ardından çok sayıda esir ailesi ve destekçisi, Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binası önünde toplandı.Göstericiler, Gazze'deki esir İsraillilerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle, 'Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur', 'Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin' yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler ayrıca, İsrail hükümetine, tüm esirlerin serbest bırakılması için Filistinli direnişçilerle acilen yeni bir anlaşma yapması çağrısında bulundu.Öte yandan, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisi önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ile onları destekleyen bir grup, gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için hükümete, yeni bir esir takası anlaşması yapma çağrısını dile getirdi.İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.Maariv gazetesi, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Avigdori'nin, Netanyahu'ya gönderdiği mektubu yayımladı. Mektubunda, Gazze'deki İsrailli esirlerin, askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını ifade eden Avigdori, Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi.Avigdori, esirlerin kurtarılması için zaman ve askeri bir yol olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 'Aklı ve kalbi olan herkes için sonuç aynı. İsrail, onları (esirleri) tabutlarda değil, canlı olarak geri döndürmek için bir anlaşma yapmalı, hem de hemen.'