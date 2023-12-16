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Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den son dakika açıklaması geldi. "Sorumlularının ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum" diyen Meler, hakem arkadaşlarına seslendi. Peki Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İşte detaylar...

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'
Ekleme: 16.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den son dakika açıklaması geldi. 'Sorumlularının ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum' diyen Meler, hakem arkadaşlarına seslendi. Peki Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İşte detaylar...

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

HALİL UMUT MELER: ŞİDDETE OLAN İNANCIN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, 'Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum' dedi.

Meler, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra kendisine ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarına yönelik saldırı ve şiddet olayının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını bildiren Meler, şunları kaydetti:

'Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

'CUMHURBAŞKANIMIZ VE TÜM DEVLET BÜYÜKLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum.

Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır.'

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

Meler, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

'Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum' değerlendirmesinde bulan Meler, 'Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir.

Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur.' ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'in hakemliğe devam edip etmeyeceği ise halen merak konusu...

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Bu arada MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanığın, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs', 'tehdit', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkemenin, davanın ilk duruşma tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceği öğrenildi.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? 'Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın...'

İDDİANAMEDEN
İddianamede Meler 'müşteki', eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor. Şüphelilerden Koca'nın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık'tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede, Can hakkında ise 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edilmişti.












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